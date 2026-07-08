Суд в Казахстане отменил взыскание с Газпрома 1,4 млрд долларов

Казахстанская инстанция аннулировала постановление о взыскании с Газпрома 1,4 млрд долларов в пользу «Нафтогаза», официально признав отсутствие у себя юрисдикции для исполнения этого вердикта.

Суд Международного финансового центра Астаны отменил решение о признании вердикта международного арбитража в Швейцарии, который предполагал взыскание с Газпрома около 1,4 млрд долларов в пользу Нафтогаза, передает ТАСС. Судья Лорд Фолкс отменил предыдущее постановление, указав на отсутствие необходимых полномочий.

«Дело касалось вопроса о наличии у суда МФЦА юрисдикции на признание и приведение в исполнение арбитражного решения ICC, вынесенного арбитражем с местом рассмотрения в Швейцарии», – отмечается в материалах дела.

Выяснилось, что закон не позволяет исполнять иностранные решения, не подпадающие под установленные основания юрисдикции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд Международного финансового центра «Астана» постановил взыскать с российской компании более 1,4 млрд долларов в пользу украинской стороны.

Позже Минюст Казахстана отказался исполнять данный вердикт из-за отсутствия связи спора с юрисдикцией республики.

Изначально швейцарский суд обязал «Газпром» выплатить эти деньги по транзитному контракту.