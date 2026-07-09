«Юникредит банк» остановит перевыпуск всех дебетовых карт с 1 августа

Банк «Юникредит» с 1 августа приостанавливает выпуск всех дебетовых карт с истекшим сроком действия, а с 1 декабря выпуск карт полностью прекратят вне зависимости от причины. Об этом в четверг, 9 июля, пишет «Интерфакс».

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Помимо этого, с 1 сентября банк автоматически заблокирует и закроет все дебетовые карты, если клиент не активировал их в течение шести месяцев после получения. С этой же даты перестанут работать все дебетовые карты платежных систем Visa и Mastercard, по которым не было операций за последний год, уточняется в материале.

Карты Visa и Mastercard должны полностью покинуть российский рынок, так как они больше не выполняют прежние функции, а Национальная система платежных карт сталкивается с издержками из-за поддержки этих карт. Об этом заявила на пресс-конференции директор департамента национальной платежной системы Центробанка России Алла Бакина. Могут ли Visa и Mastercard исчезнуть из России и как скоро, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Тем временем Visa полностью прекратила обслуживание карт, выпущенных тремя крупными белорусскими финансовыми институтами, на территории Европейской экономической зоны. Под удар попали клиенты «Белагропромбанка», «Белгазпромбанка» и белорусского «Альфа-банка».