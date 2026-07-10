В Wildberries ответили на сообщения о проблемах с доставкой заказов

Информация о том, что у Wildberries есть проблемы с доставкой заказов, не является достоверной, рассказали ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В ряде телеграм‑каналов ранее распространялись сообщения о том, что маркетплейс отменяет заказы из‑за сложностей с доставкой, обусловленных ситуацией на топливном рынке. В компании опровергли эти сведения, заявив, что это не соответствует действительности.

С мая ситуация на российском топливном рынке остается напряженной. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что это связано с частичным выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из-за атак вражеских беспилотников.

Кабмин дал поручение ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям принимать оперативные меры по недопущению локальных перебоев с поставками топлива. Кроме того, было разрешено осуществлять крупные закупки бензина за рубежом, например, в Индии.