Гендиректор «Вкусно — и точка» оценил вероятность возвращение McDonald's в РФ

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, вероятнее всего, не вернется на российский рынок. Об этом заявил генеральный директор сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев.

© Вечерняя Москва

По его словам, одной из причин являются существенные геополитические изменения. Пароев напомнил, что несколько лет назад иностранные компании активно покидали российский рынок, и усомнился в их скором возвращении.

Еще одним фактором, по мнению главы «Вкусно — и точка», стало изменение потребительских предпочтений. Он подчеркнул, что за последние годы компании удалось завоевать доверие посетителей и укрепить позиции бренда.

— По моим ощущениям, сейчас уже ни у кого не осталось сомнений, что мы здесь надолго, — заявил Пароев в беседе с ТАСС.

Недавно McDonald's зарегистрировала в стране новый товарный знак McWrap для продажи сэндвичей. Под ним сеть ресторанов быстрого питания сможет реализовывать сэндвичи с различными начинками, включая свинину, говядину, рыбу и курицу, а также бургеры, гамбургеры, чизбургеры и роллы.

10 февраля компания зарегистрировала в России одноименный товарный знак. Она сможет использовать его для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.