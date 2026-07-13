Великобритания усилит контроль над Microsoft и Google

Власти Великобритании включили Microsoft, Google, Amazon и Oracle в перечень критически важных сторонних поставщиков для финансовой отрасли. Новый статус вступает в силу с 13 июля и предусматривает прямой надзор со стороны регуляторов.

Под действие требований попали Microsoft Ireland Operations Ltd, Google Cloud EMEA Ltd, Amazon Web Services EMEA SARL и Oracle Corporation UK Ltd. Контроль будут совместно осуществлять Банк Англии, Управление пруденциального регулирования и Управление по финансовому регулированию и надзору.

Компании должны будут регулярно проходить проверки устойчивости, проводить самооценку надежности и сообщать о крупных сбоях. В британском правительстве считают, что такие меры снизят риски для банков, страховых компаний и финансовой инфраструктуры, которые все активнее используют облачные технологии и могут одновременно пострадать при масштабных кибератаках или технических сбоях.