Крупные банки ЕС потребовали компенсацию за убытки от санкций против РФ

Ряд крупных банков, включая Deutsche Bank и UniCredit, подали в суд на транснационального производителя промышленных газов Linde, чтобы получить от него компенсацию за конфискованные в России активы, пишет Financial Times (FT).

В частности, Deutsche Bank требует от Linde около 260 млн евро за активы, которые российский суд конфисковал из-за выхода Linde из сделки с «Русхимальянсом» в 2022 году. Банк выступал по ней гарантом. Первое слушание состоится во вторник 14 июля в суде Франкфурта.

Спор возник из-за контрактов, подписанных в 2021 году между Linde и «Русхимальянсом», на строительство газоперерабатывающего завода, а также завода по производству сжиженного природного газа в порту Усть-Луга. «Русхимальянс» выплатил Linde более 1 млрд евро авансом за начало работ. Гарантии аванса предоставили крупные иностранные банки, в том числе Deutsche Bank и UniCredit. Однако уже в следующем 2022 году начались военные действия в Украине, и санкции ЕС вынудили Linde приостановить работу над проектом. Банки же в свою очередь отказались выполнять гарантии, также опасаясь, что платеж нарушит санкции ЕС. В результате российские суды взыскали с банков около 1 млрд евро.

FT называет дело прецедентным.

«Оно поможет прояснить, несут ли банки, выдавшие гарантии, ответственность за убытки, возникшие в результате санкций, или же эти расходы могут быть переложены на компании, чей уход из России послужил поводом для предъявления исков», — пишет издание.

По решению российского суда Deutsche Bank потерял около 244 млн евро, UniCredit — примерно 460 млн евро, Commerzbank — около 90 млн евро, а немецкие государственные банки BayernLB и LBBW — около 270 млн и 50 млн евро соответственно. «Русхимальянс» также предъявила претензии к российским совместным предприятиям Linde, тем самым вынудила компанию продать свои доли местным партнерам.

Первоначально банки получили от английских судов судебные приказы, запрещающие «Русхимальянсу» предъявлять претензии в российской юрисдикции. Однако эти приказы отозвали в прошлом году после того, как российские суды пригрозили банкам крупными финансовыми штрафами. Теперь Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank пытаются компенсировать потери в немецких судах.

Франкфуртский суд подтвердил, что проведет слушание во вторник, сумма спора составляет около 260 млн евро. Мюнхенский региональный суд подтвердил, что иск UniCredit на 450 млн евро находится на досудебной стадии. Там также сообщили, что отдельный иск подал Commerzbank подал на почти 100 млн евро.

«Linde не комментирует текущие судебные разбирательства», — отметила компания.

BayernLB, Deutsche Bank и Commerzbank отказались от комментариев. UniCredit сослался на свои годовые отчеты. LBBW заявила, что не подавала иск против Linde.