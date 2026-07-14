Европейские банки подали в суд на Linde из-за убытков от санкций против РФ

Крупные немецкие банки Deutsche Bank и UniCredit подали в суд на германскую группу компаний Linde, требуя компенсации за убытки, связанные с ее уходом из России. Об этом сообщила Financial Times (FT). Крупнейшие банки Европы стремятся вернуть сотни миллионов евро своих активов, которые были заморожены российскими судами.

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Согласно данным газеты, Deutsche Bank понес убытки в размере около €244 млн, UniCredit — около €460 млн, а Commerzbank — примерно €90 млн. Первое судебное заседание состоится 14 июля во Франкфурте, где будет рассматриваться иск Deutsche Bank к Linde на сумму €260 млн в качестве компенсации. Данный спор возник из-за контрактов, заключенных в 2021 году между консорциумом с участием Linde и "Русхимальянсом" на строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге.

Российская сторона выплатила Linde около €1 млрд, в то время как европейские банки выдали гарантии авансовых платежей и исполнения обязательств в пользу "Русхимальянса". В 2022 году Linde приостановила свою деятельность в России, после чего банки отказались выполнять данные гарантии, сославшись на то, что такие платежи могут нарушать санкции Европейского Союза.