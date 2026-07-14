Впервые за 3 года российский банк присоединится к китайской UnionPay

Китайская UnionPay впервые с 2023 года принимает нового участника из России. Это банк «Центр-Инвест» — крупный региональный игрок, который в основном работает на Юге России в Ростовской и Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях. Он планирует в конце июля начать выпуск карт UnionPay и уже открыл на них предзаказ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на службу поддержки. На сайте информации об этом нет. Бизнес ФМ отправила запрос в пресс-службу банка.

Большинство российских банков, которые когда-либо выпускали UnionPay, подпали под блокирующие санкции США. Впрочем, в некоторых странах по-прежнему принимают карты UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка и «Россельхозбанка». О присоединении нового регионального игрока рассуждает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов:

Максим Ульянов, независимый финансовый эксперт и инвестор

«Скажу, как вот именно потребитель этих услуг: я помню, что в 2022–2023 году UnionPay действительно выглядело как самое лучшее решение проблем международных расчетов для физических лиц. Я помню, я сам открывал несколько карт после попадания крупнейших операторов этих карт в санкционные списки. У нас, насколько я помню, осталось на данный момент всего два банка, которые эмитируют эти карты, и то один из них имеет определенные рестрикции на их использование на определенных территориях. И вот с 2023 года, в моем понимании, мы забыли уже про UnionPay. То есть все, кому нужно было решать вопросы расчетов за рубежом, пошли по другому пути, а именно открытие карт других юрисдикций. Новость о том, что в 2026 году появляется еще один банк, который готов эмитировать карты UnionPay, выглядит новым этапом в развитии наших дружественных отношений с китайской финансовой системой. С точки зрения выбора партнера, я считаю, что он выглядит вполне логичным. Крупные федеральные игроки, которые могли бы быть основными партнерами, уже находятся под санкциями, соответственно, их нельзя рассматривать. Выбор регионального банка, который занимает прочные позиции в своем регионе, входит, насколько я помню, в 50 крупнейших кредитных организаций России, выглядит действительно хорошим вариантом для обеих сторон. Наши крупные банки не пошли вслед за «Центр-Инвестом» из-за санкций. Понятно, что нечего там ловить, что называется. Крупные банки в большинстве своем уже эмитировали эти карты, но после попадания под санкции эти карты перестали работать. У меня было несколько карт UnionPay от крупнейших российских банков, которые потом перестали работать после добавления этих банков в санкционные списки. Лидеры — тот же «Сбер», ВТБ — они изначально попали под санкции, и, соответственно, этих возможностей у них не было».

По статистике РСХБ, россияне активно пользуются картами UnionPay в Китае, Таиланде, Вьетнаме, Турции. В Евросоюзе карты этого банка не принимаются. Но в некоторых европейских государствах, судя по отзывам путешественников, удается пользоваться картами UnionPay Азиатско-Тихоокеанского банка.

Выпущенные в России карты UnionPay не работают на некоторых сайтах зарубежных сервисов бронирования и иностранных авиакомпаний, вроде Booking. Однако их можно использовать на сайтах многих китайских и турецких перевозчиков и на сервисе Trip.com. Правда, на нем можно расплачиваться и картами «Мир».