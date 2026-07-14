ФАС предложила сдерживать цены на школьные товары

Федеральная антимонопольная служба предложила торговым сетям ограничить цены и наценки на самые востребованные товары для школы.

Как сообщает РИА Новости, такие письма получили 18 компаний. В ведомстве объяснили такую меру сезонным ростом спроса перед началом учебного года. Речь идёт о добровольном ограничении стоимости школьного ассортимента.

В ФАС напомнили, что подобный подход уже применялся раньше и помогал снизить расходы семей. В среднем подготовка первоклассника к школе в этом году может обойтись в 30–50 тысяч рублей, причём больше половины суммы обычно уходит на одежду и обувь.