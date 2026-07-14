Названы номинанты 2-го отборочного тура премии «Бренд года в России 2026»

Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели результаты 2-го отборочного этапа конкурса. На победу претендуют еще 50 отечественных брендов, а всего подано свыше 200 заявок.

© Пресс-центр премии «Бренд года в России»

«Во втором туре конкурса мы получили заявки от крупных федеральных и от локальных региональных брендов из разных отраслей: от потребительских товаров и ритейла до технологий и сервисов, делающих нашу повседневную жизнь удобнее и функциональнее. Здорово, что в премии такое разнообразие участников, поскольку она нацелена выделить лидеров, а также поддержать молодых игроков с высоким потенциалом», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.

Номинантами 2-го отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» в соответствующих номинациях стали:

В высшей лиге:

1ЕА - «Бумага, картон и изделия из них»

Василиса - «Постельные принадлежности и белье»

ВинЛаб - «Торговые сети»

Где мои дети - «Мобильное приложение»

Корпоративный университет ТМК2U - «Консалтинговые услуги»

Международная медицинская лаборатория Хеликс - «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

ПАО «Дорогобуж» - «Минеральные удобрения»

СИМПРЕАЛ - «Горнопромышленные ресурсы»

Школа ЛЕТОВО - «Образовательные услуги»

Alpine Floor - «Напольные покрытия»

AVGUST- «Товары для дома и сада»

Barinoff - «Безалкогольные напитки, воды, соки»

BEST DINNER - «Питание и корма для животных»

Breaking Trends - «Коммуникационные услуги»

emi - «Косметика и косметические продукты»

FOTON - «Грузовые автомобили»

GOOD Дом - Всё в дом - «Мебель»

Kioshi - «Средства гигиены для детей»

Miyoumi - «Товары для новорожденных»

Plaza Garden Moscow WTC - «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спецпроекты и площадки)»

PUNKT E - «Транспорт. Электрокары и электротранспорт»

STELS - «Мототехника»

TAN HOUSE - «Загородная недвижимость»

TION - «Бытовая техника, электроприборы»

В первой лиге:

Братья Караваевы - «Готовая еда», «Хлебобулочные и кондитерские изделия»

ГУП «Волгофарм» - «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

Мебельная фабрика «Анна» - «Мебель»

Онлайн-журнал «Энергия+» - «Интернет-СМИ»

Сеть салонов «Пальчики» - «Услуги красоты и бьюти-сервисы»

ESSE - «Сантехнические товары»

LA VIVION - «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»

Level Group - «Жилая недвижимость»

MIKO - «Бытовая техника»

Miss Lora - «Одежда»

NINO - «Товары для безопасности детей»

PLANTIC - «Садовый инвентарь и инструменты»

Shermadini House - «Парфюмерные изделия и эфирные масла»

Skinosophy - «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

Wollmer - «Бытовая техника, электроприборы»

YOKUMI - «Средства гигиены»

«Косметика и косметические продукты» - 19Lab onSkin и MARPOL

Специальные номинации:

Братья Караваевы - «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда», «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Креативные решения»

Братья Караваевы - «Коллаборация года»

ВИЖУ - «Культурный код»

Где мои дети - «Социально-ответственный бренд»

Собрано в саду - «Агробренд»

AIF.RU - «Бренд цифровых коммуникаций»

Demiand - «Инновации и качество»

TION - «Осмысленный бренд»

«Бренд-прорыв» - М.Видео, 19Lab onSkin, Skinosophy

«Успешный ребрендинг» - ВсеИнструменты.ру, ИНВИТРО, Комус Документ

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2026»:

Оператор – Агентство Point Passat

Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ

Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Бренд года в России 2026».