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Названы номинанты 2-го отборочного тура премии «Бренд года в России 2026»

Мария Иванова

Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели результаты 2-го отборочного этапа конкурса. На победу претендуют еще 50 отечественных брендов, а всего подано свыше 200 заявок.

Названы номинанты 2-го отборочного тура премии «Бренд года в России 2026»
© Пресс-центр премии «Бренд года в России»
«Во втором туре конкурса мы получили заявки от крупных федеральных и от локальных региональных брендов из разных отраслей: от потребительских товаров и ритейла до технологий и сервисов, делающих нашу повседневную жизнь удобнее и функциональнее. Здорово, что в премии такое разнообразие участников, поскольку она нацелена выделить лидеров, а также поддержать молодых игроков с высоким потенциалом», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.

Номинантами 2-го отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» в соответствующих номинациях стали:

В высшей лиге:

  • 1ЕА - «Бумага, картон и изделия из них»
  • Василиса - «Постельные принадлежности и белье»
  • ВинЛаб - «Торговые сети»
  • Где мои дети - «Мобильное приложение»
  • Корпоративный университет ТМК2U - «Консалтинговые услуги»
  • Международная медицинская лаборатория Хеликс - «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
  • ПАО «Дорогобуж» - «Минеральные удобрения»
  • СИМПРЕАЛ - «Горнопромышленные ресурсы»
  • Школа ЛЕТОВО - «Образовательные услуги»
  • Alpine Floor - «Напольные покрытия»
  • AVGUST- «Товары для дома и сада»
  • Barinoff - «Безалкогольные напитки, воды, соки»
  • BEST DINNER - «Питание и корма для животных»
  • Breaking Trends - «Коммуникационные услуги»
  • emi - «Косметика и косметические продукты»
  • FOTON - «Грузовые автомобили»
  • GOOD Дом - Всё в дом - «Мебель»
  • Kioshi - «Средства гигиены для детей»
  • Miyoumi - «Товары для новорожденных»
  • Plaza Garden Moscow WTC - «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спецпроекты и площадки)»
  • PUNKT E - «Транспорт. Электрокары и электротранспорт»
  • STELS - «Мототехника»
  • TAN HOUSE - «Загородная недвижимость»
  • TION - «Бытовая техника, электроприборы»

В первой лиге:

  • Братья Караваевы - «Готовая еда», «Хлебобулочные и кондитерские изделия»
  • ГУП «Волгофарм» - «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
  • Мебельная фабрика «Анна» - «Мебель»
  • Онлайн-журнал «Энергия+» - «Интернет-СМИ»
  • Сеть салонов «Пальчики» - «Услуги красоты и бьюти-сервисы»
  • ESSE - «Сантехнические товары»
  • LA VIVION - «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
  • Level Group - «Жилая недвижимость»
  • MIKO - «Бытовая техника»
  • Miss Lora - «Одежда»
  • NINO - «Товары для безопасности детей»
  • PLANTIC - «Садовый инвентарь и инструменты»
  • Shermadini House - «Парфюмерные изделия и эфирные масла»
  • Skinosophy - «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
  • Wollmer - «Бытовая техника, электроприборы»
  • YOKUMI - «Средства гигиены»
  • «Косметика и косметические продукты» - 19Lab onSkin и MARPOL

Специальные номинации:

  • Братья Караваевы - «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда», «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Креативные решения»
  • Братья Караваевы - «Коллаборация года»
  • ВИЖУ - «Культурный код»
  • Где мои дети - «Социально-ответственный бренд»
  • Собрано в саду - «Агробренд»
  • AIF.RU - «Бренд цифровых коммуникаций»
  • Demiand - «Инновации и качество»
  • TION - «Осмысленный бренд»
  • «Бренд-прорыв» - М.Видео, 19Lab onSkin, Skinosophy
  • «Успешный ребрендинг» - ВсеИнструменты.ру, ИНВИТРО, Комус Документ

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2026»:

  • Оператор – Агентство Point Passat
  • Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ
  • Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Бренд года в России 2026».