Названы номинанты 2-го отборочного тура премии «Бренд года в России 2026»
Организаторы IV Национальной премии «Бренд года в России 2026» подвели результаты 2-го отборочного этапа конкурса. На победу претендуют еще 50 отечественных брендов, а всего подано свыше 200 заявок.
«Во втором туре конкурса мы получили заявки от крупных федеральных и от локальных региональных брендов из разных отраслей: от потребительских товаров и ритейла до технологий и сервисов, делающих нашу повседневную жизнь удобнее и функциональнее. Здорово, что в премии такое разнообразие участников, поскольку она нацелена выделить лидеров, а также поддержать молодых игроков с высоким потенциалом», - прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2026» Ольга Маркелова.
Номинантами 2-го отборочного этапа премии «Бренд года в России 2026» в соответствующих номинациях стали:
В высшей лиге:
- 1ЕА - «Бумага, картон и изделия из них»
- Василиса - «Постельные принадлежности и белье»
- ВинЛаб - «Торговые сети»
- Где мои дети - «Мобильное приложение»
- Корпоративный университет ТМК2U - «Консалтинговые услуги»
- Международная медицинская лаборатория Хеликс - «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
- ПАО «Дорогобуж» - «Минеральные удобрения»
- СИМПРЕАЛ - «Горнопромышленные ресурсы»
- Школа ЛЕТОВО - «Образовательные услуги»
- Alpine Floor - «Напольные покрытия»
- AVGUST- «Товары для дома и сада»
- Barinoff - «Безалкогольные напитки, воды, соки»
- BEST DINNER - «Питание и корма для животных»
- Breaking Trends - «Коммуникационные услуги»
- emi - «Косметика и косметические продукты»
- FOTON - «Грузовые автомобили»
- GOOD Дом - Всё в дом - «Мебель»
- Kioshi - «Средства гигиены для детей»
- Miyoumi - «Товары для новорожденных»
- Plaza Garden Moscow WTC - «Гостеприимство и туризм (отели, глэмпинги, спецпроекты и площадки)»
- PUNKT E - «Транспорт. Электрокары и электротранспорт»
- STELS - «Мототехника»
- TAN HOUSE - «Загородная недвижимость»
- TION - «Бытовая техника, электроприборы»
В первой лиге:
- Братья Караваевы - «Готовая еда», «Хлебобулочные и кондитерские изделия»
- ГУП «Волгофарм» - «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
- Мебельная фабрика «Анна» - «Мебель»
- Онлайн-журнал «Энергия+» - «Интернет-СМИ»
- Сеть салонов «Пальчики» - «Услуги красоты и бьюти-сервисы»
- ESSE - «Сантехнические товары»
- LA VIVION - «Ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней»
- Level Group - «Жилая недвижимость»
- MIKO - «Бытовая техника»
- Miss Lora - «Одежда»
- NINO - «Товары для безопасности детей»
- PLANTIC - «Садовый инвентарь и инструменты»
- Shermadini House - «Парфюмерные изделия и эфирные масла»
- Skinosophy - «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
- Wollmer - «Бытовая техника, электроприборы»
- YOKUMI - «Средства гигиены»
- «Косметика и косметические продукты» - 19Lab onSkin и MARPOL
Специальные номинации:
- Братья Караваевы - «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда», «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Креативные решения»
- Братья Караваевы - «Коллаборация года»
- ВИЖУ - «Культурный код»
- Где мои дети - «Социально-ответственный бренд»
- Собрано в саду - «Агробренд»
- AIF.RU - «Бренд цифровых коммуникаций»
- Demiand - «Инновации и качество»
- TION - «Осмысленный бренд»
- «Бренд-прорыв» - М.Видео, 19Lab onSkin, Skinosophy
- «Успешный ребрендинг» - ВсеИнструменты.ру, ИНВИТРО, Комус Документ
Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в третьем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.
Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2026»:
- Оператор – Агентство Point Passat
- Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, НАОМ, РАФИ
- Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
Rambler&Co – стратегический медиапартнер премии «Бренд года в России 2026».