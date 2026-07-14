Аномальная жара лишила немецкие электростанции угля

Европейская аномальная жара создала новые трудности для энергетического сектора Германии, где уголь остаётся одним из ключевых источников генерации. Высокие температуры привели к резкому падению уровня воды в реках, что серьёзно осложнило речную логистику. Перевозчикам пришлось экстренно пересматривать объёмы сырья, доставляемого на теплоэлектростанции.

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Наибольший урон судоходству нанесло обмеление Рейна. На отдельных участках глубина сократилась до 0,5 метра, что делает проход гружёных барж практически невозможным. Чтобы избежать посадки на мель, операторы снизили загрузку каждого судна на две трети от привычной нормы.

В результате в порту Дуйсбурга сейчас баржи берут на борт лишь около 1200 метрических тонн угля, а на участке в Каубе – всего 460 тонн. Для сохранения прежних объёмов поставок теперь приходится задействовать значительно больше речных судов, что неизбежно увеличивает транспортные расходы.

По данным агентства Reuters, стоимость фрахта по маршруту Роттердам – Карлсруэ за последние пару недель выросла с 45 до 60–70 евро за тонну. Это сразу отразилось на себестоимости угольной генерации, хотя пока неясно, приведёт ли это к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей.