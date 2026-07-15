В РФ с 1 сентября заработают автоматические штрафы для магазинов

Российским магазинам с 1 сентября будут автоматически начислять штрафы, в том числе за просроченную продукцию. Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин в беседе с РИА Новости.

"С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности - прежде всего продукты питания... И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, - это продажа просроченного товара", - сказал он.

Дубин рассказал, что система будет фиксировать факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формировать проект постановления о нарушении, которое будет передаваться в контролирующий орган. После этого оно будет приходить в личный кабинет организации-нарушителя на "Госуслугах", а затем налагается штраф.

Председатель совета директоров ЦРПТ добавил, что такую систему могут распространить на фармотрасль. До этого в Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах.