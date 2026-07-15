Малый бизнес все чаще уходит с маркетплейсов

Что заставляет небольших селлеров и производителей уходить с маркетплейсов? Радиостанция Бизнес ФМ поговорила с предпринимателями, попросив рассказать свои истории.

Селлер Алексей, который откликнулся на просьбу редакции рассказать свою историю, недавно «развелся» с одним из маркетплейсов. С другими — в процессе. Он продает одежду, аксессуары и материалы для ремонта автомобилей.

Причина ухода — высокие комиссии, которые, по наблюдениям Алексея, за последние два-три года в два-три раза повысились. Бизнес он переводит на собственные площадки. А кульминацией в отношениях с маркетплейсом, с которым он уже попрощался, стало то, что продажи там однажды полностью остановились. По доподлинно неизвестным причинам.

«Просто мне в какой-то момент с одного дня раз — и просто ни одной продажи. И где-то месяц, наверное. Я закрыл, и все. Я писал в поддержку. У меня был менеджер, он говорит: возможно, вам надо повысить ставки, чтобы увеличить расход на рекламу».

Точкой кипения для владельца челябинского зоомагазина «Пушок» Степана Бойко стало то, что при доставке повредили его когтеточки и домики для кошек. Но деньги за возврат взяли. Бизнесмен пришел на маркеты несколько лет назад по программе господдержки. Это когда госслужащие учат предпринимателей, как правильно работать на интернет-площадках. Главная причина ухода — не только высокие комиссии. Преимущества продаж офлайн перевесили.

Степан Бойко, владелец челябинского зоомагазина «Пушок»

«Это нерентабельно, это... Очень сложно объяснить через инструменты маркетплейсов без живого показа товара, почему мой товар лучше, чем другие. Если мы берем конкурентов по цене, визуально на фотографиях они не отличаются. А технологически мы гораздо прочнее, надежнее. Но показать это через маркетплейсы невозможно».

Хотя бывают и обратные ситуации. Предприниматель и основатель бренда Garner Роман Гарнер — он продает мелкую бытовую технику — сначала ушел с некоторых маркетплейсов. Но потом вернулся. Правда, цены выставил другие.

Роман Гарнер, предприниматель, основатель бренда Garner

«Мы просто подумали: какой смысл не продавать там, если можно задрать цены и хоть что-то иметь, какие-то заказы? Цены мы там задрали. Они выше рыночных. Заказов мало, кто же будет дорогие товары покупать. Но зато за счет маленьких заказов все расходы перекрываются».

На недавнем экономическом форуме в Петербурге в «Опоре России» заявили, что количество новых индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрировались в прошлом году на маркетах, снизилось до уровня 2014 года. И их вдвое меньше, чем ушедших.

Как отрегулировать работу маркетплейсов и помочь бизнесу

Небольшие продавцы и производители уходят, не выдерживая конкуренции с китайцами, для которых условия гораздо мягче. Но покидают площадки не только ИП. Коммерческий директор ООО «Мосполимерстрой» Влас Павлушкин вспоминает, как семь лет назад, когда он зашел на маркеты, комиссия начиналась от 5%. Тогда ему было очень выгодно. Сейчас комиссии вместе с логистикой — около 65%. Из-за этого в прошлом году пришлось расстаться. На интернет-площадках он продавал грунт для аквариумных рыбок. Уйдя оттуда, закрыл этот сегмент своего бизнеса. Но есть еще один важный момент. И он скорее идеологический.

Влас Павлушкин, коммерческий директор ООО «Мосполимерстрой»

«Постоянно меняются правила, что очень тяжело. Ты только настроился, месяц-два отработал схему, работаешь дальше, а через месяц-два — все, там новые правила: примите оферту, а не принимаете — работать не можете. Все играется в одни ворота. Короче, мы не вывезли».

К слову, это напоминает старую просьбу российского бизнеса к государству: не менять постоянно правила игры. С одной разницей: на маркетплейсах, судя по рассказам, они меняются чаще. Опрошенные бизнесмены либо закрывают часть бизнеса, который был наиболее подходящим именно для маркетов, либо переводят продажи на собственные сайты, либо продолжают, как и раньше, работать офлайн. Почти во всех приведенных случаях главные причины ухода — это постоянно растущие комиссии, которые маркеты недавно повысили в очередной раз, плюс подорожавшая логистика. Но далеко не только.