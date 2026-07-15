Американские предприятия и их сотрудники несут серьезные финансовые потери из-за ошибочной санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы, заявил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, американские компании расплачиваются за неверные решения руководства страны о введении ограничений против России, передает РИА «Новости».

«Глава Американской торговой палаты в России оценивает убытки американских компаний от антироссийских санкций Байдена в 200 млрд долларов. Эта оценка по-прежнему ниже нашей прежней оценки убытков в 300 млрд долларов. Американские компании и сотрудники расплачиваются за ошибочные решения о введении санкций», – отметил Дмитриев.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил убытки бизнеса США от санкций в 200 млрд долларов.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в прошлом году назвал сумму ущерба американской экономике в 300 млрд долларов