В России захотели зарегистрировать «Дух Анкориджа»

Товарный знак "Дух Анкориджа" хотят зарегистрировать в РФ, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка на регистрацию товарного знака подана в Роспатент 10 июля 2026 года.

Товарный знака планируют зарегистрировать по 3 классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - духи, ароматическая вода, одеколоны, восковые расплавы, следует из данных Роспатента.

В мае 2026 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва подразумевает под "духом Анкориджа" сложившуюся между лидерами России и Соединенных Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом атмосферу доверия, которая позволила в контексте саммита на Аляске согласовать базовые контуры украинского урегулирования.