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Транспорт торговых сетей обеспечат топливом в приоритетном порядке

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Транспорт крупных торговых сетей должен в приоритетном порядке снабжаться топливом. Об этом в эфире «Вестей» заявил вице-премьер Александр Новак.

Транспорт торговых сетей обеспечат топливом в приоритетном порядке
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- Мы обсудили ситуацию с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправки автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей. Это важно для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались, - подчеркнул он.

Также Новак заявил, что топливный рынок РФ постепенно наполняется дизтопливом, его объемов хватит для проведения уборочной кампании.