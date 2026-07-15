«Почта России» заявила о преодолении кризиса

Кризис в "Почте России", в котором госкомпания оказалась несколько лет назад, "в целом" преодолен, заявил ее генеральный директор Михаил Волков.

"Могу сказать, что тот кризис, в котором оказалась компания несколько лет назад, в целом преодолен. Компания три года работает уже с операционной прибылью, рекордно повышены показатели по производительности труда", - сказал он, выступая в Совете Федерации.

Волков также отметил, что "Почта России" обеспечивает принцип географического равенства и поддерживает рост зарплат сотрудников. "С 2022 года средняя заработная плата сотрудников основного производства выросла более чем на 49%", - добавил Волков.

Чистый убыток "Почты России" по РСБУ по итогам 2025 года сократился до 18,7 млрд рублей с 20,6 млрд рублей годом ранее. Выручка госкомпании составила около 215 млрд рублей, снизившись почти на 2% по сравнению с 2025 годом.

Всего за три года компания реализовала непрофильные активы на сумму более 50 млрд рублей. В повышение зарплаты сотрудникам "Почта России" инвестировала более 27 млрд рублей.