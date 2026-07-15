Стоимость акций SpaceX в ходе торгов в среду опустилась ниже цены первичного публичного размещения (IPO). Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 19:17 мск бумаги компании Илона Маска дешевели на 2,15%, до $133,16 за акцию. Цена размещения в рамках IPO составляла $135.

В ходе первичного публичного размещения SpaceX привлекла почти $86 млрд. По этому показателю компания превзошла предыдущий рекорд, установленный саудовской государственной нефтегазовой компанией Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $25,6 млрд.

Пенсия Илона Маска будет ограниченной

SpaceX – американская аэрокосмическая компания, основанная Илоном Маском в 2002 году. Она занимается разработкой и производством ракет-носителей, космических кораблей и спутников, а также является оператором спутниковой системы широкополосного интернета Starlink. Компания регулярно выполняет коммерческие и государственные космические запуски, а в феврале была объединена с другой компанией Маска – xAI.

Ранее эксперт обнаружил опасную утечку данных в нейросети Илони Маска.