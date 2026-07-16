Акции VK обвалились

Акции крупнейшей российской технологической корпорации VK (VKCO) подешевели более чем на 7% к закрытию предыдущего дня. Это следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 13:31 мск, они снизились на 7,78%, до 129,3 рубля за акцию.

Резкое падение стоимости ценных бумаг произошло после официального подтверждения удаления приложений компании VK, мессенджера «Макс», сервисов Mail.ru из магазина Google Play. В июне аналогичную блокировку произвела Apple в App Store.

До этого Евросоюз расширил санкционный список, включив в него компанию VK. Согласно документу, рестрикции были введены в связи с ситуацией с правами человека. Всего под новые ограничительные меры попали 11 физических лиц и пять компаний.