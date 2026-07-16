Определен шорт-лист VI сезона российской премии LOUD PR 2026

Всего в VI сезоне премии LOUD PR оргкомитет получил 157 заявок в 18 номинациях. Больше всего проектов подано в номинациях: «4Future: студенческий проект/мероприятие» – 17 проектов, «Event Idea: PR в ивентах» – 15 проектов, «Integrated MarPR: интегрированные коммуникации» – 14 проектов, «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» – по 13 проектов.

© предоставлено организатором премии

Проекты заявлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Самары, Томска, Красноярска, Новосибирска, Свердловской области, Якутии и других городов и регионов России. В числе участников: рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, фрилансеры и студенты.

Члены жюри в этом году отметили высокое качество заявок и уровень поданных кейсов, которые вдохновляют и задают стандарты работы в PR-индустрии. В шорт-лист премии в области коммуникаций LOUD выходят топ-5 проектов по сумме баллов жюри в каждой номинации, в отдельных случаях при равных баллах в шорт-лист вышли по 6 проектов, а в студенческой номинации – семь.

Шорт-лист

4Future: студенческий проект/мероприятие

НИУ ВШЭ СПб (Коллаборация НИУ ВШЭ и Молодежного театра на Фонтанке)

СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»)

СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Корпоративная коммуникационная стратегия компании «Росатома», рассчитанная на аудиторию молодежи в возрасте 18–24 лет)

СЗИУ РАНХиГС (Коммуникационная стратегия для «Зеркальной комнаты Анны Павловой» (Arts Square Gallery)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»)

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»)

СПБГУПТД (Производственное исскуссвто) «ЭХО АРТ»

AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания

ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа)

Перекресток х Affect (Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка)

Yami Yami x PR-агентство Gord (Yami Yami)

Благотворительный фонд AdVita (Первое дело Нового года)

Анненкирхе (Сохранение Белой кирхи)

Агентство КД (ООО «КД») («Беги! Не Бойся! Не молчи!» — благотворительный забег)

Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений

«Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России)

Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию)

Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник)

«Дела PR» («От продуктового бренда к экспертному партнеру бизнеса: коммуникационное сопровождение трансформации «Моего дела)

Event Idea: PR в ивентах

Авито Товары (Кафе «Авито Бизнес 360»: B2B-продукт, встроенный в живую деловую среду)

ПАО «Селигдар» (Селигдар «Сохраняя историческое наследие»)

«Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»)

Vinci Agency (Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр)

Pro-Vision Communications (PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025)

Integrated MarPR: интегрированные коммуникации

Авито Товары (Жми на Авито Авто!)

АО «Евраз Маркет» х ООО «Би-Си-Эй» («Сервис в деталях»)

Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике)

Panda Digital х Red Finch (Red Finch Sound: Услышаны вместе)

Перекресток х Affect (Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток)

IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций

Агентство «НЕпросто PR» (Фестиваль новых медиа)

ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами)

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»)

King Content: лучшие корпоративные медиа

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainz by CROC (жужжит)

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК)

G Communications (Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа)

ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»)

ДЕВИЖН (ДЕВИЖН | Архитектура и брендинг: успешное корпоративное медиа как знак качества компании на рынке)

ТЕХНОНИКОЛЬ (Корпоративный журнал «Технологии мастерства»)

Let's Merch: PR и сувенирные проекты

ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия)

АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства)

ООО «ГЕРОФАРМ» (Ближе к телу: как Sejaro превратил мерч в коммуникацию бренда)

Дзен (ООО «ВК») (Новогодний мерч Дзена 2026)

Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»)

OutOfBox: креативная идея для PR

Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»)

Panda Digital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0)

Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды)

Авито Товары (Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!)

Community Real Estate (Кот с квартирой ищет семью)

Win2Win Communications («Живая» клавиатура TORNADO × ДАРК ПРОДЖЕКТ: инфоповод, который можно потрогать)

PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры

Pro-Vision Communications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор

Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР)

BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»)

АО «ГК «Титан» (Как промышленная компания превратила современную молодежную культуру в пространство общественного диалога).

PR Defence: антикризисные коммуникации

Primus Ural (Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR)

Panda Digital (Не ошибка, а лимитка)

ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России)

PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя

K2 Cloud с проектом K2 Cloud Basket: разверни игру на нашей площадке

Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance)

ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом)

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Дело в людях)

Demis Group (Мы убрали R из HR. Потому что люди — это не ресурс)

PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций

100балльный репетитор («Вайбовые дни»)

EventPoint х Газпромбанк Автолизинг («Источник прогресса»)

АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»)

ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»)

Karuna, ИТ-компания (Karuna Camp: первый офлайн-эксперимент по проживанию новых корпоративных ценностей)

TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере

КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров)

WB Communications (Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании First Data)

Коммуникационное агентство iTrend («10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»)

Rassvet.digital (С нуля в топ-3 по охватам в СМИ: как мы пиарили отечественный маркетплейс нейросетей)

«Дела PR» (От площадки для индустрии к центру киберэкспертизы для бизнеса: коммуникационное сопровождение Кибердома)

Urban: территориальные творческие проекты

АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи)

Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника)

Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики)

ТРЦ «Галерея» / ООО «Строительная компания БРИЗ» (Аудиоподкаст об истории Лиговского проспекта)

ООО «Терра» («ТЕРРитория Сада)

WorldLover: лучший социальный проект бизнеса

ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом)

ПАО «МТС» (Отпечатки памяти)

LikePR («Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»)

Rassvet.digital (10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России)

Авито (Животные из приютов)

Worldwide PR: международный PR 3 проекта

Konnov Media х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян)

АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (Discover Russia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае)

Сидорин Лаб (Marketing & Reputation Day Kazakhstan: как Sidorin Lab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии)

WOWReach: самый виральный инфоповод

Brand Analytics («Год в мемах: как аналитика стала виральным инфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от Brand Analytics)

Panda Digital х VIZIT (Презервативы для гномиков)

Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка)

Дзен (ООО «ВК») (Итоги года в Дзене)

ПАО МегаФон (Тренд на избинг, Курилы и Антарктиду)

Следующий этап – открытые защиты шорт-листа 27 июля, по итогам которых будет сформирован список победителей. По условиям премии выбирается лауреат (1 место), а также серебряный (2 место) и бронзовый призер (3 место). Также будут выбраны проекты, заслуживающие высокой оценки по мнению экспертов – спецпризы жюри и гран-при премии.

Портал «Рамблер» – digital-партнер премии LOUD 2026.