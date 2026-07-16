Определен шорт-лист VI сезона российской премии LOUD PR 2026
Всего в VI сезоне премии LOUD PR оргкомитет получил 157 заявок в 18 номинациях. Больше всего проектов подано в номинациях: «4Future: студенческий проект/мероприятие» – 17 проектов, «Event Idea: PR в ивентах» – 15 проектов, «Integrated MarPR: интегрированные коммуникации» – 14 проектов, «OutOfBox: креативная идея для PR» и «WorldLover: лучший социальный проект бизнеса» – по 13 проектов.
Проекты заявлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Самары, Томска, Красноярска, Новосибирска, Свердловской области, Якутии и других городов и регионов России. В числе участников: рекламные, digital и PR-агентства, благотворительные и социальные проекты, государственные и коммерческие организации, фрилансеры и студенты.
Члены жюри в этом году отметили высокое качество заявок и уровень поданных кейсов, которые вдохновляют и задают стандарты работы в PR-индустрии. В шорт-лист премии в области коммуникаций LOUD выходят топ-5 проектов по сумме баллов жюри в каждой номинации, в отдельных случаях при равных баллах в шорт-лист вышли по 6 проектов, а в студенческой номинации – семь.
Шорт-лист
4Future: студенческий проект/мероприятие
- НИУ ВШЭ СПб (Коллаборация НИУ ВШЭ и Молодежного театра на Фонтанке)
- СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Брендинг лимонада Bencher: «За вашим столом – на своем месте»)
- СПбГУ; Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций (Корпоративная коммуникационная стратегия компании «Росатома», рассчитанная на аудиторию молодежи в возрасте 18–24 лет)
- СЗИУ РАНХиГС (Коммуникационная стратегия для «Зеркальной комнаты Анны Павловой» (Arts Square Gallery)
- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («ВРЕМЯ ВМЕСТЕ»)
- СПбГЭТУ «ЛЭТИ» («Эмоции вместо бюджета: продвижение локального бизнеса на примере фитнес-студии «Физкультура»)
- СПБГУПТД (Производственное исскуссвто) «ЭХО АРТ»
AboutZero: самая эффективная малобюджетная кампания
- ООО «ГЕРОФАРМ» («Суд над «Большими девочками»: фарма против хайпа)
- Перекресток х Affect (Возьми и откопай: первый шеринг лопат от Перекрёстка)
- Yami Yami x PR-агентство Gord (Yami Yami)
- Благотворительный фонд AdVita (Первое дело Нового года)
- Анненкирхе (Сохранение Белой кирхи)
- Агентство КД (ООО «КД») («Беги! Не Бойся! Не молчи!» — благотворительный забег)
Drive Changes: коммуникационное сопровождение организационных изменений
- «Р.И.М. – ИНТЕРИУМ» (PR-возрождение Института Адизеса в России)
- Университет ИТМО (ITMO CONF – превращаем университет в научно-образовательную корпорацию)
- Университет науки и технологий МИСИС (Мама. Первый карьерный советник)
- «Дела PR» («От продуктового бренда к экспертному партнеру бизнеса: коммуникационное сопровождение трансформации «Моего дела)
Event Idea: PR в ивентах
- Авито Товары (Кафе «Авито Бизнес 360»: B2B-продукт, встроенный в живую деловую среду)
- ПАО «Селигдар» (Селигдар «Сохраняя историческое наследие»)
- «Теремок» (Фестиваль «Сударыня Масленица»)
- Vinci Agency (Московская международная неделя видеоигр главная точка притяжения видеоигровой индустрии для профессионального сообщества и любителей игр)
- Pro-Vision Communications (PR-поддержка выставки японской культуры HINODE JAPAN 2025)
Integrated MarPR: интегрированные коммуникации
- Авито Товары (Жми на Авито Авто!)
- АО «Евраз Маркет» х ООО «Би-Си-Эй» («Сервис в деталях»)
- Пироговый дворик («Вкусы России» в Пироговом дворике)
- Panda Digital х Red Finch (Red Finch Sound: Услышаны вместе)
- Перекресток х Affect (Формат, который хайпует: гиперлокальный запуск сети Select Перекрёсток)
IssuesManagement: решение проблем организации с помощью инструментов коммуникаций
- Агентство «НЕпросто PR» (Фестиваль новых медиа)
- ООО «РВБ» (Влияние на имидж WB Банка через работу с отзывами)
- ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» («Первый цифровой: запуск биометрии и продвижение экспериментально-правового режима для инноваций в аэропорту Пулково»)
King Content: лучшие корпоративные медиа
- КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (brainz by CROC (жужжит)
- КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (CROC Team – бренд-медиа о людях и культуре КРОК)
- G Communications (Атмосфера победы: как бортовая система самолета стала бренд-медиа)
- ПАО «Газпром нефть» (Меняем ракурс: перезагрузка сообщества «Родные города» во «ВКонтакте»)
- ДЕВИЖН (ДЕВИЖН | Архитектура и брендинг: успешное корпоративное медиа как знак качества компании на рынке)
- ТЕХНОНИКОЛЬ (Корпоративный журнал «Технологии мастерства»)
Let's Merch: PR и сувенирные проекты
- ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (Мерч: Пулково. Петербург. Путешествия)
- АО «Газстройпром» («Газмагаз»: мерч единства)
- ООО «ГЕРОФАРМ» (Ближе к телу: как Sejaro превратил мерч в коммуникацию бренда)
- Дзен (ООО «ВК») (Новогодний мерч Дзена 2026)
- Коммуникационное агентство 4D (Коммуникационный кейс в формате новогоднего бренд-опыта – новогодние подарки «Ход конем»)
OutOfBox: креативная идея для PR
- Онлайн-журнал «Энергия+» («Радио Террапия»)
- Panda Digital х ESSA (Пивные бомбочки ESSA 0.0)
- Перекресток х Affect (ПЕРЕК вместо VOGUE: как «ПЕРЕКРЁСТОК» стал лицом Недели моды)
- Авито Товары (Бурак Озчивит и Авито: Театр начинается с вешалки!)
- Community Real Estate (Кот с квартирой ищет семью)
- Win2Win Communications («Живая» клавиатура TORNADO × ДАРК ПРОДЖЕКТ: инфоповод, который можно потрогать)
PR Art&Culture: проекты бизнеса в сфере культуры
- Pro-Vision Communications х Еврейский музей и центр толерантности (Легенда русского авангарда: как Еврейский музей вывел в авангард культурной повестки забытого в России архитектор
- Дзен (ООО «ВК») (Интеграция Дзена в фестиваль медиаискусства НУР)
- BBA (экс. BBAgency) (Национальная кинопремия «Герои большой страны»)
- АО «ГК «Титан» (Как промышленная компания превратила современную молодежную культуру в пространство общественного диалога).
PR Defence: антикризисные коммуникации
- Primus Ural (Уральская пчелка против Голиафа: судебный PR)
- Panda Digital (Не ошибка, а лимитка)
- ООО «РВБ» (RWB: Кейс создания поддержки пользователей в соцмедиа «с нуля» для крупнейшего маркетплейса в России)
PR+HR: коммуникации для развития бренда работодателя
- K2 Cloud с проектом K2 Cloud Basket: разверни игру на нашей площадке
- Center-Game (Проектная исповедь (интерактивная конференция Ростелеком в стилистике сериала «Разделение» / Severance)
- ГК «КОРУС Консалтинг» (KORUS SUM UP 2025 «Энергия притяжения», или как масштабное корпоративное событие стало частью стратегических HR-коммуникаций с подтвержденным бизнес- эффектом)
- КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Дело в людях)
- Demis Group (Мы убрали R из HR. Потому что люди — это не ресурс)
PRin: проект в сфере внутренних коммуникаций
- 100балльный репетитор («Вайбовые дни»)
- EventPoint х Газпромбанк Автолизинг («Источник прогресса»)
- АО «Русская медная компания» (Вовлекающий игровой проект «Медный лабиринт. Или приключение туда и обратно»)
- ООО «Газпром переработка» («Читать сердцем»)
- Karuna, ИТ-компания (Karuna Camp: первый офлайн-эксперимент по проживанию новых корпоративных ценностей)
TechPR: коммуникации в высокотехнологичной сфере
- КРОК / ЗАО «КРОК Инкорпорейтед» (Read IT Club: клуб книжных дебагеров)
- WB Communications (Исследования на миллионы просмотров. PR для IT-компании First Data)
- Коммуникационное агентство iTrend («10×10: Что делать, если вы хотите стать «своими» в конкретной отрасли?»)
- Rassvet.digital (С нуля в топ-3 по охватам в СМИ: как мы пиарили отечественный маркетплейс нейросетей)
- «Дела PR» (От площадки для индустрии к центру киберэкспертизы для бизнеса: коммуникационное сопровождение Кибердома)
Urban: территориальные творческие проекты
- АНО «Гастрономический фестиваль КРОШЕВО» (Культурно-гастрономический фестиваль КРОШЕВО как драйвер развития города Боровичи)
- Библиотека и арт-резиденция «ШКАФ» (Красногвардейский глазами художника)
- Дзен (ООО «ВК») (Покорители Арктики)
- ТРЦ «Галерея» / ООО «Строительная компания БРИЗ» (Аудиоподкаст об истории Лиговского проспекта)
- ООО «Терра» («ТЕРРитория Сада)
WorldLover: лучший социальный проект бизнеса
- ООО «ГЕРОФАРМ» (Лисена-Сластена. Вдохновляющие сказки о жизни с сахарным диабетом)
- ПАО «МТС» (Отпечатки памяти)
- LikePR («Старший сын»: репертуарный спектакль как механизм регулярной помощи фонду «Семья вместе»)
- Rassvet.digital (10% для жизни: как социальный челлендж объединил бренды по всей России)
- Авито (Животные из приютов)
Worldwide PR: международный PR 3 проекта
- Konnov Media х Содис (Покорить Антарктиду, навестить Федора Конюхова, поставить 7 рекордов и получить репост от Маргариты Симоньян)
- АНО «Национальные приоритеты» х digital-агентство Интериум (Discover Russia – цифровая экосистема продвижения национального туристического бренда России в Китае)
- Сидорин Лаб (Marketing & Reputation Day Kazakhstan: как Sidorin Lab масштабировал собственную конференцию и построил узнаваемость бренда на рынке Центральной Азии)
WOWReach: самый виральный инфоповод
- Brand Analytics («Год в мемах: как аналитика стала виральным инфоповодом» — серия публичных исследований мем-культуры и сленга Рунета от Brand Analytics)
- Panda Digital х VIZIT (Презервативы для гномиков)
- Агентство Redline PR (Коллаборация ГК «Абрау-Дюрсо» и «Sибирская коллекция»: как вареники со вкусом игристого вина стали одним из самых обсуждаемых инфоповодов российского FMCG-рынка)
- Дзен (ООО «ВК») (Итоги года в Дзене)
- ПАО МегаФон (Тренд на избинг, Курилы и Антарктиду)
Следующий этап – открытые защиты шорт-листа 27 июля, по итогам которых будет сформирован список победителей. По условиям премии выбирается лауреат (1 место), а также серебряный (2 место) и бронзовый призер (3 место). Также будут выбраны проекты, заслуживающие высокой оценки по мнению экспертов – спецпризы жюри и гран-при премии.
Портал «Рамблер» – digital-партнер премии LOUD 2026.