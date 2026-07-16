СМИ: российские миллиардеры начали скупать зарубежные активы
По данным агентства Bloomberg, обеспеченные российские предприниматели увеличивают объём вложений в зарубежные активы. Наиболее перспективными инвесторы считают проекты на Ближнем Востоке.
С начала года объём выведенных за рубеж средств, как утверждается, достиг нескольких десятков миллиардов долларов. Основные направления инвестиций — Кипр, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и страны Африки. В европейском регионе особый спрос наблюдается на недвижимость в Монако.
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Рост интереса к зарубежным инвестициям связывают с процессом национализации крупных активов. Так, в апреле генеральный прокурор РФ Александр Гуцан сообщил, что совокупная стоимость 32 национализированных компаний оценивается в 2,5 триллиона рублей.