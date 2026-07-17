«Начинается паника»: производители микросхем оказались под пристальным вниманием

Фьючерсы на индекс Nasdaq 100 упали на 1,8% из-за роста продаж акций производителей микросхем. Трейдеры фиксируют прибыль после ралли, опасаясь, что оценки компаний стали завышенными, сообщает Bloomberg.

S&P 500 потерял 0,9%, а биржевой фонд полупроводникового сектора снизился на 3,1% на премаркете. В Азии тайваньские акции вошли в техническую коррекцию, основной региональный индекс обновил двухмесячный минимум, в Европе падение было мягче, пишут авторы.

Инвесторы обеспокоены, оправдают ли многомиллиардные вложения в ИИ ожидания и поддержат ли спрос на микросхемы. По словам главы торговли в MPPM Гильермо Эрнандеса Сампере, «начинается паника», которая усиливает давление продавцов. Дополнительным фактором стала напряженность на Ближнем Востоке. Нефть Brent приближается к 85 долларам за баррель.

Продажи акций инсайдерами в первом полугодии достигли 77,6 млрд долларов — второй показатель за 20 лет, по данным EPFR. Акции Nvidia упали на 2,4%, Netflix — почти на 10% после слабого прогноза.

Стратег Santander Asset Management Франсиско Симон считает, что распродажа умеренна по сравнению с ралли, а стабильная отчетность компаний может вернуть покупателей. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась до 4,53%, золото выросло до 3995 долларов за унцию, биткоин потерял 1,7%. Европейские индексы также снизились.