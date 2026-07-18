Wildberries временно снял с продажи товары с атакованных объектов

Пресс‑служба Wildberries проинформировала РИА Новости о временном изъятии из продажи товаров, хранившихся на логистических объектах компании, пострадавших от атак БПЛА в Тамбовской и Московской областях.

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Как ранее заявил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов, ночью украинские беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в Котовске. Трагедия унесла жизни семи человек, ещё 25 получили ранения — 22 из них находятся в больнице. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В Telegram‑канале Wildberries подтвердили, что атаке подверглись сразу два комплекса — в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). На обоих объектах сотрудники были своевременно эвакуированы.

В пресс‑службе маркетплейса уточнили, что товары с повреждённых складов пока недоступны для покупки — компания пообещала позже предоставить обновлённую информацию о них. Также в Wildberries сообщили, что продавцы могут направить запланированные поставки на другие складские площадки компании, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».