Названы подробности новой оферты Wildberries на фоне атак БПЛА на склады
Популярный маркетплейс Wildberries (ООО «Вайлдберриз») предположительно не будет выплачивать компенсации селлерам, чьи товары на складах были уничтожены БПЛА, пишет Telegram-канал «Пул №3» со ссылкой на официальные документы компании.
Автор статьи пояснил, что согласно новой версии, которая вступила в силу с 7 июля, маркетплейс освобождает себя от ответственности за неисполнение обязанностей, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, к которым теперь относятся «любые последствия применения военной техники и беспилотников».
Журналист пояснил, что в оферту включено военное или чрезвычайное положение, но не включен режим контртеррористической операции, который с 2024 года действует в Белгородской, Брянской и Курской областях. Кроме того, добавил он, в оферту не вписали теракты.
Ранее сообщалось, что семь человек погибли, еще 25 получили ранения в результате попадания украинских БПЛА по логистическому центру Wildberries в Тамбовской области
Кроме того, дрон рухнул на территории склада Wildberries в Электростали. Пострадали 24 человека.
Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким назвала ужасными событиями атаку ВСУ на логистические центры компании в Тамбовской и Московской областях прошедшей ночью и пообещала оказать помощь всем пострадавшим.