Китай предупредил о готовности принять меры из-за национализации British Steel

Китай может принять меры для защиты законных прав своих инвесторов в связи с национализацией компании British Steel властями Великобритании.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Китай внимательно следит за развитием ситуации и при необходимости примет меры для защиты законных прав и интересов", - указано в заявлении.

В МИД подчеркнули, что действия Лондона напрямую повлияют на оценку китайскими инвесторами деловой среды Великобритании и доверие граждан КНР к британскому правительству. Пекин потребовал обеспечить законные права инвесторов в соответствии с двусторонним соглашением о защите инвестиций. Китайская сторона также призвала Великобританию соблюдать рыночные принципы и найти приемлемое для обеих сторон решение, включая вопрос компенсации.

British Steel ранее находилась под контролем китайской Jingye Group.