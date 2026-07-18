В Wildberries заявили о штатной работе сервисов, пунктов выдачи и логистических объектов

Сервисы, пункты выдачи и логистические объекты Wildberries работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

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Текущие и новые заказы обрабатываются корректно и выдаются в пунктах выдачи, добавили в РВБ.

Также в компании опровергли распространяемую в телеграм-каналах информацию о якобы нарушениях при эвакуации на складе в Электростали.

Кроме того, министр здравоохранения региона Марина Македонская отреагировала на предложения жителей Тамбовской области по оказанию помощи пострадавшим. Она искренне поблагодарила их за признательность и отзывчивость, однако отметила, что все необходимое для пациентов в медицинских организациях уже есть.

Беспилотники нанесли удар по логистическому центру Wildberries в городе Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. Как рассказала глава региона Евгения Первышова, противник специально использовал в БПЛА поражающие элементы в виде металлических шариков, чтобы нанести максимальный урон мирным гражданам.

В результате случившегося погибли 7 сотрудников ночной смены – 4 мужчин и 3 женщины. Еще 25 граждан – 16 мужчин и 9 женщин – получили ранения. В Тамбов направили бригады специалистов федерального центра медицины катастроф и центра экстренной медицинской помощи из Москвы.

Также в ночь на 18 июля были атакованы несколько городских округов Подмосковья. По словам губернатора Андрея Воробьева, в результате атаки украинских беспилотников на логистический центр Wildberries пострадали 37 человек, один человек погиб.

По факту случившегося были возбуждены уголовные дела о теракте. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова направила обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генсекретаря организации Ванессе Фрезье в связи с новой волной атак ВСУ на российские регионы.

В свою очередь, основатель Wildberries Татьяна Ким назвала ужасными событиями атаку ВСУ на логистические центры компании. Также она добавила, что семьи погибших сотрудников компании, а также пострадавшие, чье состояние оценивается как тяжелое, получат денежные компенсации.