Сбер поддержит пострадавших от инцидентов на складах Wildberries предпринимателей

Сбер запустил сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей, потерявших товар в ходе инцидентов на складах маркетплейса Wildberries в Котовске и Электростали. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Уточняется, что подать заявку селлеры могут в интернет-банке «СберБизнес». Каждое обращение будет рассмотрено индивидуально, подчеркнули в Сбере.

Также банк запустил для пострадавших продавцов бесплатные консультации по ключевым вопросам, связанными с инцидентом. В частности, селлеры могут уточнить ключевые моменты по страхованию и поиску необходимой аналитики по остаткам на складах.

Селлеры могут воспользоваться поддержкой, позвонив по телефону 0321 и в чате интернет-банка «СберБизнес».