Склад Wildberries в подмосковном Коледино вернулся к штатной работе

Логистический центр Wildberries в населенном пункте Коледино в Московской области возобновил работу после эвакуации, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Логистический комплекс Wildberries в Коледино продолжает работу в штатном режиме», – сообщили представители компании, передает ТАСС.

Ранее на подмосковном складе была проведена эвакуация персонала. Эти меры принимали для обеспечения безопасности сотрудников комплекса. В настоящее время все люди вернулись на свои рабочие места, уточнили в пресс-службе.

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