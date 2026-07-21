Некоторые НПЗ снова начали продавать топливо на бирже

Российские НПЗ постепенно возвращаются к продажам топлива на бирже после завершения ремонтов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков Platts.

Уже вышли на торги заводы общей мощностью около 40 млн тонн в год, но крупные предприятия, перерабатывающие более 45 млн тонн, пока не подключились.

Возврат продаж на биржу — это результат нескольких факторов: снижения ажиотажа, разрешения продавать «Евро-3», возможного восстановления переработки и, вероятно, административного давления на крупные компании с целью обеспечить топливом независимые АЗС, считает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Игорь Юшков, ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности

«Возвращение объемов продаж через биржу вызвано несколькими причинами. Во-первых, стихает в ряде крупных регионов, крупных городов ажиотажный спрос вертикально интегрированных компаний. По сути, у них высвобождаются объемы, которые они раньше производили, но сейчас направляли исключительно на свои сети АЗС для того, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос. Во-вторых, части НПЗ разрешили производить и реализовывать на внутреннем рынке бензин и дизель класса «Евро-3». И это тоже дополнительный объем, который можно продать через биржу. При этом звучала такая мысль, что нужно продавать топливо ниже классом исключительно через биржу, и в этом плане вертикально интегрированные компании были бы заинтересованы в таком сценарии, потому что он гарантировал бы на их заправках качество «Евро-5», соответственно, по сути, у конкурентов, у независимых АЗС, был бы вперемешку бензин и дизель «Евро-3», «Евро-5». И это имиджево бы сыграло в пользу вертикально интегрированных компаний, то есть они бы таким образом дополнительно привлекали тех потребителей, которые боятся за свои автомобили, хотя это, наверное, напрасно, все-таки это больше про выбросы в окружающую среду. И плюс часть НПЗ могла выйти из ремонтов после повреждений, нефтепереработка в стране могла увеличиться. Об этом мы, к сожалению, узнаем только с лагом в месяц, потому что это единственная статистика, которая сейчас официально выходит, — динамика нефтепереработки. Росстат ежемесячно публикует данные, но с лагом примерно в месяц. И если статистика покажет приближение к показателям прошлого года, если она будет положительная, это как раз подтвердит версию, что часть НПЗ вышла из ремонтов и появилось дополнительное топливо, которое стали реализовывать через биржу. Но вполне возможно, что это еще и административное решение, потому что неоднократно на совещаниях, в том числе с участием президента, звучала версия, что вертикально интегрированные компании должны делиться топливом с независимыми АЗС — для того, чтобы у них тоже было топливо, для того, чтобы в отдаленной местности, где зачастую расположена только одна независимая АЗС, тоже было топливо. Наличие бензина и дизеля у независимых АЗС — это и социально важный вопрос. Комплекс этих причин мог вылиться в то, что через биржу увеличились продажи».

Предложение растет, но дефицит сохраняется. Более 80% заявок на покупку остаются неудовлетворенными, особенно по бензину АИ-98 и АИ-100. При этом биржа расширила ценовой коридор, и по итогам торгов 20 июля АИ-92 подорожал, а АИ-95 и дизель немного подешевели. Помогает и Белоруссия — с начала июля продано почти 99 тысяч тонн белорусского бензина. Это почти на 9% больше, чем за весь июнь.

Очереди на АЗС стали меньше, сети снимают ограничения, но аналитики предупреждают, что полностью восстановить баланс спроса и предложения в ближайшее время не получится. Высокий сезонный спрос сохранится еще как минимум два месяца, а заметный рост производства возможен только к концу года, когда после ремонтов заработают все НПЗ.