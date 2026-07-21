Суд отказался лишать американскую Coca-Cola брендов в России

Арбитраж не позволил производителю из Южной Осетии аннулировать правовую охрану четырех товарных знаков корпорации The Coca-Cola Company на территории России.

Инстанция по интеллектуальным правам завершила рассмотрение спора вокруг известных брендов, передает РИА «Новости».

«В иске отказать полностью», – говорится в материалах судебного разбирательства.

Заявителем выступало южноосетинское предприятие, требовавшее прекратить охрану четырех товарных знаков американской корпорации из-за их неиспользования.

Спорные бренды включают классическое написание Coca-Cola, в том числе знак, зарегистрированный в СССР еще в 1927 году. Южноосетинская фирма ранее пыталась зарегистрировать визуально идентичный логотип, однако Роспатент заблокировал процедуру из-за сходства до степени смешения.

В ответ предприятие инициировало процесс аннулирования неиспользуемых конкурентом марок. Параллельно столичный арбитраж рассматривает встречные требования The Coca-Cola Company, которая добивается запрета на использование своего фирменного наименования южноосетинским производителем.

Американская корпорация была основана в 1892 году. В марте 2022 года она приостановила деятельность на российском рынке, а летом остановила выпуск и продажу газировки под марками Coca-Cola, Sprite и Fanta.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале зарегистрированная в Южной Осетии фирма подала заявление в суд против американского производителя.

До этого корпорация из США потребовала запретить южноосетинской компании использование фирменного наименования на российском рынке.

Весной американский производитель напитков зарегистрировал в России товарные знаки Sprite и Fanta.