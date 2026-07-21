ФАС завела 15 дел против участников топливного рынка

Федеральная антимонопольная служба начала расследования в отношении 15 нефтяных компаний и независимых участников рынка, сообщили в ведомстве.

Выявлены признаки нарушения законодательства, выдано 38 предупреждений независимым участникам рынка, указали в службе, передает ТАСС.

Специалисты активно анализируют стоимость нефтепродуктов в мелкооптовом сегменте для аграриев и владельцев заправок.

В качестве примера приводится ситуация в Удмуртии.

«Так, Удмуртское УФАС установило признаки нарушения Закона о защите конкуренции у ООО «Петросервис», – сообщили в пресс-службе ФАС.

Организация безосновательно изменила цены на дизельное топливо для местных фермеров.

Компании предписали оперативно снизить стоимость горючего до экономически обоснованного уровня. Всего инспекторы получили три обращения от сельхозпроизводителей из Липецкой, Новосибирской областей и Республики Коми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля территориальные управления ведомства выявили признаки картельных сговоров на независимых АЗС.

Позже министр энергетики Сергей Цивилев подтвердил включение аграриев в приоритетную группу снабжения горючим.

Месяцем ранее вице-премьер Александр Новак провел специальное совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива.