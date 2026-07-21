Samsung представила банковскую карту Galaxy Card

Samsung объявила о запуске своей первой кредитной карты на рынке США под названием Samsung Galaxy Card, разработанную совместно с Barclays и Visa. Прием заявок на оформление карты стартует 22 июля, говорится на сайте компании.

© Samsung

Galaxy Card не предусматривает ежегодной платы за обслуживание и ориентирована прежде всего на пользователей устройств Samsung. Владельцы карты смогут получать повышенный кэшбэк при покупке продукции компании и использовании фирменных сервисов.

Максимальное вознаграждение составит 5% при покупке устройств и другой продукции Samsung в фирменных магазинах или на официальном сайте компании в США. Кроме того, карта предусматривает 3% кэшбэка при оплате через Samsung Wallet, 2% — за подписки на популярные стриминговые сервисы, включая Netflix, Disney+ и Spotify, а также 1% за все остальные покупки.

Дополнительным преимуществом для держателей Galaxy Card станет 20-процентная скидка на подписку Samsung VIP Advantage, в которую входят расширенная поддержка, сервис Care+ и другие привилегии.

Карта выполнена из металла в матовом черном цвете с логотипом Samsung на лицевой стороне. Также заявлено, что безопасность обеспечивается Samsung Knox.