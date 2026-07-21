Американские техногиганты накопили скрытых долгов на $1,65 трлн

Крупнейшие американские технологические компании на фоне активных инвестиций в инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ) накопили скрытые долговые обязательства на сумму около $1,65 трлн. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

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По данным издания, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и Oracle совокупно должны кредиторам и партнерам не менее $1,65 трлн, однако лишь около $1,35 трлн этой суммы отражены в их финансовой отчетности. Как отмечает Nikkei, речь не идет о нарушении правил бухгалтерского учета: обязательства по еще не реализованным проектам, включая строительство центров обработки данных (ЦОД), не отображаются на балансе до ввода объектов в эксплуатацию.

По оценке издания, наибольший объем подобных забалансовых обязательств приходится на Meta – около $420 млрд, что примерно втрое превышает официально отраженный долг компании. Oracle, в свою очередь, за последние четыре года увеличила объем таких обязательств более чем в 30 раз – до $273 млрд. Nikkei связывает это с участием компании в проекте Stargate, предусматривающем масштабное строительство ЦОД для искусственного интеллекта в США.

Как отмечает издание, для финансирования подобных проектов компании активнее выпускают облигации и проводят дополнительные эмиссии акций, однако одновременно растет доля так называемых «теневых заимствований» – привлечения капитала от институциональных инвесторов на непрозрачных условиях. При этом Microsoft, Amazon и Alphabet по состоянию на конец марта оценивали потенциальную выручку от соответствующих проектов в $1,45 трлн, что, по данным Nikkei, меньше объема скрытых долговых обязательств.

Издание также обращает внимание, что расходы на строительство дата-центров могут существенно увеличиваться. В качестве примера приводится проект Meta в Луизиане, первоначальная стоимость которого оценивалась в $27 млрд, однако позднее смета выросла до $50 млрд. При этом партнером компании выступает Blue Owl Capital, которая продала 20% акций совместного предприятия, а Meta обязалась арендовать строящийся ЦОД.

По мнению аналитиков, на которое ссылается Nikkei, дополнительными рисками остаются возможный переизбыток вычислительных мощностей и снижение прозрачности финансовых схем, используемых для развития ИИ-инфраструктуры. В этой связи издание напоминает о банкротстве Enron в 2001 году, где также использовались механизмы внебалансового финансирования.

* Признана в России экстремистской и запрещена