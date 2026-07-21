Назван крупный акционер возглавляемой экс-главой «Яндекса» компании

На фоне публикации данных о том, что самая дорогая компания в мире Nvidia владеет крупным пакетом в 9,3 процента акций переименованной в Nebius бывшей головной структуры «Яндекса», бумаги последней выросли в цене сразу на 13 процентов, сообщает CNBC.

Как напомнили журналисты, возглавляемая сооснователем «Яндекса» Аркадием Воложем нидерландская компания, которая занимается развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта, стала одним из бенефициаров ИИ-бума на рынке, подорожав за год в три с половиной раза.

До сегодняшнего ценового рывка ее капитализация составляла 46 миллиардов долларов.

Волож, который вернулся в Yandex N.V. после раздела активов с российским бизнесом «Яндекса» в 2024 году, сравнил свой отъезд из России с библейским исходом евреев из Египта под предводительством Моисея, а также Казахстана. Этому предшествовало введение и снятие санкций против него Евросоюзом.