Работа складов Wildberries в двух российских городах приостановлена

Работа складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске временно приостановлена.

Об этом сообщает Telegram-канал «WB партнеры».

«Работа складов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки, запланированные на эти склады, можно отменить или перенаправить на любой другой склад. Также Wildberries перестанет начислять плату за хранение товаров на данных складах с 22 июля.

Ночью 22 июля логистические центры Wildberries были атакованы в Краснодаре и Невинномысске.

Как сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким, в результате атаки есть пострадавшие.

Предпринимательница поблагодарила команду за проведение оперативной эвакуации.

Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся массовому налету беспилотников, обломки которых повредили два многоквартирных дома в Краснодаре и два частных дома в станице Динской. Кроме того, в Краснодаре загорелся складской комплекс, а в Армавире произошел пожар на территории предприятия.