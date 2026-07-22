Ассоциация участников рынка электронной коммерции направила письма министру финансов Антону Силуанову и главе ФНС Даниилу Егорову с просьбой предоставить пострадавшим продавцам Wildberries шестимесячную отсрочку по налогам и страховым взносам без начисления пеней. Минфин получение письма подтвердил, в ФНС на запрос не ответили, пишут «Ведомости».

Поводом стала атака беспилотников на склады маркетплейса в Электростали и Котовске в ночь на 18 июля – предприниматели лишились товарных запасов и столкнулись с кассовыми разрывами. Еще один налет произошел сегодня 22 июля. Председатель АУРЭК Евгения Черницкая предупредила, что существующий механизм получения отсрочки может затянуться, а ближайший срок уплаты налогов – уже 27 июля. По её словам, промедление грозит блокировкой счетов, а масштаб ситуации требует консолидированного решения. Frank Media направили запрос в Минфин.

Сервис «Мойсклад» инициативу поддержал, добавив, что дополнительной мерой могла бы стать реструктуризация кредитных платежей – это позволило бы жизнеспособным компаниям восстановиться и избежать закрытия.

Работа складов Wildberries в двух российских городах приостановлена

Председатель Совета ТПП РФ по развитию электронной коммерции Алексей Федоров, однако, указал, что действующее законодательство уже позволяет добиваться отсрочек через механизм форс-мажора. По его мнению, после получения документов от Wildberries продавцы вправе обратиться в региональную торгово-промышленную палату, а затем – в налоговые органы, и специальных мер для этого не требуется.