Киргизским коммерсантам нанесен ущерб из-за атаки ВСУ на склады Wildberries

БИШКЕК, 22 июля. /ТАСС/. Киргизским предпринимателям, товары которых хранились на складах Wildberries в Московской и Тамбовской областях, нанесен ущерб в результате атаки ВСУ 18 июля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции Киргизии.

Как следует из релиза, глава министерства Бакыт Сыдыков провел встречу с представителем компании Wildberries-Russ в республике Александром Воробьевым, стороны обсудили последствия атаки БПЛА на логистические комплексы компании в Электростали и Котовске. "В результате инцидента пострадали в том числе предприниматели из швейной отрасли Кыргызской Республики, товары которых находились на складских объектах компании", - говорится в публикации.

Представители Wildberries проинформировали министра о проведении работы по оценке ущерба, инвентаризации товаров, в том числе продукции, произведенной субъектами предпринимательства Кыргызской Республики. После получения информации от компании минкоммерции Киргизии организует дополнительные двусторонние встречи для выработки совместных решений и урегулирования вопросов, связанных с последствиями инцидента.