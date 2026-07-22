Компания Maersk приостанавливает работу с одним из крупнейших портов Украины

Датская судоходная компания Maersk объявила о приостановке работы с портом Черноморск (Одесская область) из-за рисков.

"Уважаемые клиенты! Вынуждены сообщить, что в связи с текущей ситуацией, которая влияет на операционную деятельность, оператор не имеет возможности продолжать предоставление услуг через порт Черноморск, - говорится в сообщении в украинском Telegram-канале компании. - Услуги через этот порт предоставляться не будут до дальнейшего уведомления".

В компании указали, что судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, который должен был быть выгружен в порту Черноморск, перенаправлено в румынский порт Констанца, где и будет разгружено.

"Все импортные отправления с портом назначения Черноморск, которые находятся в Порт-Саиде (Египет) или прибытие которых ожидается в Порт-Саид, также будут к перенаправлены в Констанцу", - указали в компании.

В настоящий момент Maersk согласует с клиентами варианты дальнейшей перевозки грузов из Румынии на Украину. Относительно отправок с Украины компания предложила бесплатную отмену букинга (без штрафа за отмену или внесение изменений).

Как сообщило сегодня Минобороны России, российские войска в ночь на 22 июля продолжили нанесение ударов по портам Украины, используемым для доставки военных грузов ВСУ.

Согласно информации с сайта порта, государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск" "является одним из крупнейших портов Украины, это современный международный высокомеханизированный универсальный транспортный узел, специализирующийся на перегрузке генеральных, наливных, насыпных и навалочных грузов; порт имеет складские площади, позволяющие разместить 1,5 млн тонн различных грузов, железнодорожную инфраструктуру, автодорожную инфраструктуру, собственный вспомогательный флот".