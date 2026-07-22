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Wildberries начал первые начисления селлерам после атаки на склады

ТАССиещё 6

Wildberries начал первые выплаты селлерам после атаки на свои склады, сегодня более 88 тысяч из них получат начисления, сообщила журналистам основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким.

Wildberries начал первые начисления селлерам после атаки на склады
© РИА Новости
"С первых дней атаки я говорила, что, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, мы ведем работу по организации финансовой поддержки для наших партнеров. Первые начисления селлерам мы начинаем уже сегодня", - сказала она, отметив, что в первую очередь важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей.

"Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца. Детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Мы разрабатываем симулятор продаж и для среднего и крупного бизнеса. Аналогичный механизм мы планируем реализовывать и в будущем по иным объектам", - сказала Ким.