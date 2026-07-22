Wildberries объявил о выплатах пострадавшим из-за атак ВСУ десяткам тысяч россиян

Порядка 88 тысяч продавцов Wildberries получат первые начисления сегодня, 22 июля, заявила журналистам основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, два крупных логистических центра компании — в Электростали (Московская область) и Котовске (Тамбовская область) — подверглись атаке украинских БПЛА в ночь на 18 июля.

В ночь на 22 июля украинские беспилотники атаковали склады маркетплейса в Краснодаре и в Невинномысске Ставропольского края.

«В первую очередь нам важно начать начисления для самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей. Сегодня более 88 тысяч селлеров получат первые начисления. В течение суток они появятся на балансе продавца», — разъяснила Ким.

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По ее словам, компания, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, сразу же, в первые дни, начала работу по организации финансовой поддержки для партнеров.

Основательница маркетплейса уточнила, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца.

Ким добавила, что суть механики будет состоять в том, что продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада «с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были на складах».