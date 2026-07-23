Маск намекнул на возможное слияние Tesla и SpaceX

Самый богатый человек в мире, по версии Forbes, Илон Маск намекнул, что Tesla, его производитель электромобилей, однажды может слиться с его другой компанией, аэрокосмической группой SpaceX.

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Благодаря многочисленным сделкам с SpaceX по многим вопросам, пересечений становится все больше, сказал Маск во время конференции по квартальным результатам Tesla.

"Мы не можем говорить о слиянии компаний или подобных вещах на конференции по доходам. Все должно следовать правильной процедуре", - добавил он.

Слухи о слиянии двух компаний ходят уже несколько месяцев, уточняет AFP. Однако с момента рекордного первичного публичного размещения акций (IPO) SpaceX, которое стало крупнейшим в истории подобных операций, эти слухи только усилились. Джин Манстер, управляющий партнер Deepwater Asset Management, инвестора Tesla, сказал, что конференция еще больше убедила его в том, что обе компании в ближайшие годы непременно объединятся.

"Сегодня я оцениваю вероятность слияния этих двух компаний в 90 процентов, - сказал он в видео, опубликованном в социальных сетях. - Если бы меня спросили вчера, я бы ответил - 80 процентов".

Tesla уже поставляет аккумуляторы и производственные технологии для некоторых проектов SpaceX. Обе компании также совместно разрабатывают Terafab, завод по производству полупроводников для производства чипов искусственного интеллекта. Сторонники слияния считают, что оно расширит промышленную империю Илона Маска и создаст мощную группу, объединяющую искусственный интеллект, робототехнику, промышленность, энергетику и космос. Президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл также рассказала о возможных преимуществах такой операции. В интервью телекомпании CNBC в июне она заявила, что слияние двух компаний "может немного облегчить жизнь Илону".

Однако некоторые наблюдатели предупреждают о значительных препятствиях, которые необходимо преодолеть для такого слияния. По оценке экспертов банка JPMorgan, главной проблемой станет получение необходимых регуляторных разрешений для двух компаний, особенно в Китае, где связи SpaceX с правительством США могут вызвать опасения на предмет нарушения национальной безопасности. Аналитики также отмечают, что Илон Маск гораздо влиятельнее в SpaceX, чем Tesla, что может затронуть интересы акционеров Tesla.