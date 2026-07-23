Wildberries лишился 8% складских площадей после ударов БПЛА

В июле 2026 года удары беспилотников поразили складские комплексы Wildberries суммарной площадью 552 тысяч кв. м – около 10% всей логистической инфраструктуры компании, подсчитал «Коммерсантъ» на основе открытых данных. Под удар попали объекты в подмосковной Электростали (250 тысяч кв. м, по другим данным – 359 тысяч кв. м), Котовске (108 тысяч кв. м), Краснодаре (100 тысяч кв. м, по другим данным – 144 тысячи кв. м) и Невинномысске (94 тысячи кв. м).

Полного восстановления потребуют четыре объекта – это 444 тысячи кв. м, или 8% всех логистических площадей маркетплейса. Директор департамента складской и промышленной недвижимости Remain Александр Федоров оценивает стоимость пострадавшей недвижимости в 60 млрд рублей. По оценке участника рынка недвижимости, строительство аналогичного объема новых складов без учета оборудования обойдется в 35,5 млрд рублей. Но есть и другие оценки ущерба.

Выбытие краснодарского хаба и склада в Невинномысске фактически отрезает юг страны от основных поставок в период высокого спроса, предупреждает гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Потеря подмосковных мегахабов, через которые идут импортные потоки и магистральные грузы, также критична – на центральный регион приходится до половины всего потребительского спроса, добавляет он.

Среди возможных решений – аренда сторонних складов, однако гендиректор «Байт транзит» Алексей Шпикельман предупреждает, что запуск нового объекта занимает от трех до шести месяцев. Уровень вакантности в Краснодарском крае по итогам 2025 года составлял лишь 1,6%, констатирует NF Group. Руководитель складского департамента Invest7 Александр Перфильев считает наиболее быстрым вариантом восстановление поврежденных объектов – именно так Wildberries действовал после пожара на складе в Шушарах в начале 2022 года.