В Европе назревает новый скандал из-за потерь от антироссийских санкций

Deutsche Bank, UniCredit и Commerzbank подали иск против немецкого химического концерна Linde, передает РИА Новости. Причиной стали убытки, понесенные кредитными организациями после того, как проект строительства газоперерабатывающего завода в Усть-Луге был заморожен из-за антироссийских санкций.

Контракт на строительство был подписан в 2021 году между Linde и «Русхимальянсом». Гарантами сделки выступали пять европейских банков, включая Deutsche Bank, Commerzbank, BayernLB, LBBW и UniCredit.

После введения санкций в 2022 году проект стоимостью 10 млрд евро приостановили. Однако «Русхимальянс» успел выплатить Linde более миллиарда евро, а банки-гаранты отказались исполнять обязательства перед российской стороной, ссылаясь на санкционные ограничения ЕС.

В ответ на это российские суды арестовали активы кредитных организаций: у UniCredit — около 460 млн евро, у Deutsche Bank — 244 млн, у Commerzbank — 90 млн, у BayernLB и LBBW — 270 и 50 млн евро соответственно. Теперь банки требуют от Linde возмещения потерь.

Первое слушание по иску Deutsche Bank против Linde состоялось во Франкфурте. Исход дела определит, кто должен нести риски за исполнение санкционных предписаний Брюсселя — банки, нарушившие обязательства, или компании, свернувшие проекты в России.

По данным СМИ, суд предварительно склоняется на сторону банка, признав, что ответственность нельзя возлагать исключительно на кредитную организацию. Окончательное решение ожидается 20 октября, но оно может быть обжаловано. Юристы отмечают, что дело носит принципиальный характер и может создать прецедент для аналогичных исков по всей Европе.