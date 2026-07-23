Банк «Россия» намерен инициировать банкротство «Евротранса»

Банк «Россия» намерен обратиться с заявлением о банкротстве компании «Евротранс». Уведомление появилось на площадке Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (ЕФРСБ) 23 июля в 08:51 мск.

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Публикация намерения является обязательной, через 15 дней после ее появления кредитор вправе направлять заявление о банкротстве в суд.

В конце мая «Евротранс» остался без рейтингов всех четырех российских агентств, чему предшествовала серия технических дефолтов по облигациям, часть из которых эмитенту удавалось устранить до перехода в полноценные дефолты. Общий объем публичного долга компании, включая ЦФА, на конец мая превышал 32,6 млрд рублей.

Frank Media направили запросы сторонам.