В систему страхования вкладов включен новый банк

Теперь вклады и счета в банке «Элемент» застрахованы в АСВ.

По обычным вкладам лимит возмещения составляет 1,4 млн рублей, по долгосрочным — 2,8 млн рублей.

Новый банк в ССВ

Банк «Элемент» с 22 июля 2026 года включен в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов (ССВ) под номером 1021. Об этом сообщили Сравни в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Агентство по страхованию вкладов

«Кредитная организация получила универсальную лицензию Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами».

В настоящее время в состав участников ССВ входит 556 кредитных организаций, из них:

278 — действующие банки, имеющие лицензию на привлечение во вклады денежных средств физических лиц, а также на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

3 — действующие кредитные организации, утратившие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на открытие и ведение банковских счетов физических лиц;

275 — кредитные организации, в которых проводятся ликвидационные процедуры.

Первый новый банк с 2019 года

29 июня 2026 года в России был зарегистрирован новый банк — ООО «Банк „Элемент“». В реестре Банка России «Элемент» получил регистрационный номер 3574. Уставный капитал банка — 3,6 миллиарда рублей. Банк получил универсальную лицензию.

В предыдущий раз регулятор выдал банковскую лицензию в 2023 году — тогда ее получил действующий банк «Точка», который до этого работал на лицензиях «Открытия» и Киви Банка. В 2022 году маркетплейс Ozon создал свой банк взамен попавшего под санкции. Последний полностью новый банк вышел на рынок в 2019 году — «Банк 131» из Казани.

Как работает возмещение по вкладам

Вклады и счета в банках, которые участвуют в ССВ, застрахованы на сумму до 1,4 млн рублей. При этом по вкладам сроком более трех лет лимит составляет 2,8 млн рублей, а по эскроу-счетам, открытым для расчетов по договорам долевого участия, — 30 млн рублей.

Если у кредитной организации отзывают лицензию или вводят мораторий на выплаты, вкладчику возвращают средства в пределах лимита. Деньги возвращаются не самим банком, а за счет специального фонда, который формируется из регулярных взносов всех банков — участников ССВ.