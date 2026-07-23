В Wildberries объяснили порядок выплат компенсаций продавцам

Wildberries будет выплачивать средства селлерам, потерявшим свои товары при пожаре на складах, поэтапно и несколькими траншами, ответили Frank Media в пресс-службе компании в ответ на вопрос о жалобах продавцов на небольшой размер выплат.

«Запущенные поддерживающие выплаты были реализованы по единому подходу на основании подтверждённых данных, которыми располагает компания. Поддержка запускается поэтапно по мере обработки информации и оценки последствий. При этом первые выплаты получили в том числе продавцы с небольшими остатками товаров, чтобы помощь была доступна максимально широкому кругу пострадавших предпринимателей уже на первом этапе», — объяснил представитель группы RWB.

В среду, 22 июля, основательница маркетплейса Татьяна Ким сообщила в своем телеграм-канале, что компания начала перечислять компенсацию за сгоревшие при пожаре товары 88 тысяч «самым маленьким и наименее защищенным предпринимателям». Однако сегодня многие продавцы в чатах жаловались, что выплаты оказались значительно меньше себестоимости утерянных товаров. Некоторые получили ниже 10%, по их оценкам. На это в частности обратил внимание телеграм-канал «Свободная касса», входящий в сеть издательского дома «Новые отраслевые медиа».

В пресс-службе RWB ответили Frank Media, что сумма выплат была рассчитана исходя из остатков товара на момент инцидента и его стоимости как если бы товар был продан селлером.

«Выплаты будут идти несколькими траншами», — отметили в компании.

Пожары на ряде складов Wildberries произошли из-за ударов украинских дронов. В июле компания в оферте отнесла атаки БПЛА к «обстоятельствам непреодолимой силы», ущерб от которых она не обязана компенсировать селлерам. Однако в субботу, 18 июля, Татьяна Ким сообщила , что маркетплейс «прорабатывает объем выплат» селлерам. Позже она уточнила , что оценка ущерба займет до 30 дней.