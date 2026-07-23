Французская TotalEnergies выйдет из проекта «Арктик СПГ-2»

Французская TotalEnergies подтвердила факт переговоров с "Новатэком" о передаче своей доли в 10% в "Арктик СПГ - 2" "дочке" российской компании и ожидает завершения этого процесса в ближайшее время.

Об этом заявил ее глава Патрик Пуянне в ходе телеконференции.

"Новатэк" действительно обратился к нам и инициировал переговоры о передаче наших 10% в "Арктик СПГ - 2" одной из своих дочерних компаний, "Нордлайн". И это было публично санкционировано, как вы заметили, специальным указом российского президента в июне. Фактически, учитывая ситуацию с "Арктик СПГ - 2", мы считаем, что продажа наших акций в "Арктик СПГ - 2" отвечает общим интересам TotalEnergies и "Новатэка". Мы уведомили наших партнеров и кредиторов и ожидаем, что процесс передачи, инициированный "Новатэком", будет завершен в ближайшее время", - сказал он.

Таким образом, для TotalEnergies "глава, посвященная "Арктик СПГ - 2", будет закончена", добавил Пуянне.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее ООО "Нордлайн" приобрести у французской TotalEnergies 10% в проекте "Арктик СПГ - 2". ООО "Нордлайн" - это дочерняя структура "Новатэка", созданная в мае этого года.

О проекте

"Арктик СПГ - 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямал СПГ". Ресурсной базой служит Утреннее месторождение на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Участниками проекта "Арктик СПГ - 2" являются крупнейший независимый производитель природного газа в России компания "Новатэк" (60%), французская корпорация TotalEnergies (10%), китайские CNPC (10%) и CNOOC (10%), а также имеющий 10% японский консорциум Japan Arctic LNG, в котором 25% принадлежит Mitsui и 75% - JOGMEC. Проект предусматривает строительство трех производственных очередей по выпуску сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год.

2 ноября 2023 года Минфин США включил "Арктик СПГ - 2" в свой санкционный список.