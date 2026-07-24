Производитель батареек Varta подал заявление о банкротстве

Находящаяся в глубоком финансовом кризисе немецкая компания - производитель батареек и аккумуляторов Varta подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в финансовых кругах.

По информации издания, в пятницу окружной суд Штутгарта подтвердил получение четырех заявлений о несостоятельности от компании. Сейчас их проверяет профильный судья. По данным агентства Reuters, поводом для подачи заявления о банкротстве стало отсутствие нового финансирования. Прежние собственники - автопроизводитель Porsche и австрийский предприниматель Михаэль Тойнер, - вероятно, больше не готовы инвестировать в испытывающую проблемы компанию.

Таким образом, разделение Varta на части становится неизбежным. Ключевые кредиторы, среди которых Deutsche Bank и ряд хедж-фондов, по информации Reuters, планируют забрать себе прибыльный бизнес по производству бытовых батареек. Тойнер проявил интерес к подразделению микробатарей, в том числе к дисковым элементам питания (батарейкам-таблеткам) для слуховых аппаратов.

23 июля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что компания Varta будет реструктурирована на фоне затяжного кризиса, с которым сталкивается производитель. Предприятие, как указывало издание, может быть ликвидировано и распродано по частям. Крупные инвесторы хотят выделить бизнес по производству бытовых батареек из концерна.

Varta, основанная в 1887 году, является одним из старейших мировых производителей элементов питания, продукция которого использовалась даже при высадке на Луну. Помимо бытовых батареек, предприятие производит микробатарейки (например, для слуховых аппаратов), а также накопители энергии для частных домохозяйств и промышленности. После первого разделения компании в начале 2000-х годов Varta успешно вернулась на рынок благодаря производству микробатарей для беспроводных наушников. Однако жесткая конкуренция с азиатскими производителями и сокращение заказов привели к падению выручки почти в два раза - в 2022 году выручка от продажи дисковых элементов питания рухнула на 47%.

В 2024 году в рамках программы финансового оздоровления долевое участие в бизнесе приняли Porsche и Тойнер, при этом прежние акционеры остались ни с чем, а сама Varta ушла с биржи. Последние опубликованные данные за 2024 год показывают, что при обороте более €790 млн убыток Varta составил около €64,5 млн . Сейчас производитель переживает серьезный финансовый кризис.