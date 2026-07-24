Wildberries удалось сберечь часть площадей и продукции на логистических комплексах в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе после атак дронов, заявила руководитель компании Татьяна Ким.

«Сегодня была атака на наши логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Петербург и область) и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить», – заявила Ким, передает РИА «Новости».

Руководитель маркетплейса поблагодарила сотрудников за слаженную работу, отметив, что на всех затронутых складах оперативно прошла эвакуация. Сейчас компания вместе с профильными службами занимается устранением последствий происшествия.

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Основные усилия направлены на перераспределение товаров по другим складам для поддержания экономической стабильности партнеров.

Напомним, компания приостановила работу логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводи.

Двумя днями ранее экстренные службы локализовали пожар на складе маркетплейса в Невинномысске после удара беспилотников.

До этого руководство онлайн-ретейлера начало выплаты семьям погибших и пострадавшим при атаках на другие объекты.