Михаил Делягин заявил НСН, что склады Wildberries не являются критической инфраструктурой, компания имеет финансовую возможность защищаться самостоятельно, но мешают нормативы.

Компания Wildberries готова вложиться в средства защиты от дронов, но сегодня взаимодействие гражданского сектора с оружием крайне затруднено, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Склады Wildberries подверглись массовой атаке дронов минувшей ночью. В Ленобласти, где сбиты 59 БПЛА, произошло возгорание на складах в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Пресс-служба RWB сообщает, что временно приостановлена работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи. Атаке подвергся и сортировочный центр компании в Симферополе. Делягин раскрыл, кто должен нести ответственность за защиту складов.

«С одной стороны, склады Wildberries не являются критической инфраструктурой, то есть такой инфраструктурой, без которой жизнь невозможна, как, например, без электростанций. С другой стороны, это все-таки крайне важная инфраструктура. Поэтому задача государства заключается в обеспечении безопасности объектов энергетики, отопления, систем транспорта, в первую очередь. Во вторую очередь – обеспечивать безопасность товаропроводящей сети», - отметил он.

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При этом, по его словам, проблема заключается не в этом, а в бюрократических процедурах.

«Wildberries относится к коммерчески крайне успешным предприятиям, было бы логично, если бы они могли сами вкладывать в обеспечение своей безопасности. Но я так понимаю, что бюрократические процедуры крайне затрудняют взаимодействие гражданского сектора с оружием. Я допускаю, что компания была бы рада вложить средства в закупку дронов, даже в производство дронов и ПВО для защиты своих складов. Я допускаю, что это запрещается нормативными актами даже в рамках пожарной безопасности. Такой технической возможности просто нет, дело не только в том, что требуется время и компетенции», - подчеркнул собеседник НСН.

18 июля ВСУ атаковали склады Wildberries в Московской и Тамбовской областях, в результате на складе в Котовске погибли 7 человек, а количество пострадавших в Котовске и Электростали превысило 50 человек. В ночь на 22 июля атаки продолжились, были нанесены по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске.